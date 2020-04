Anton und Muslija stürzen ab: Das sind die neuen Marktwerte von Hannover 96

Training in Zweiergruppen? Hannover 96 steht vor Rückkehr in kleinen Schritten

Die Marktwerte der 96-Spieler im Überblick:

Anton fällt aus den Top 3 der teuersten Zweitligaspieler

In der vergangenen Zeit verlor besonders Waldemar Anton einiges an Wert. Nach dem verkorksten Saisonstart der Roten musste der Defensivspieler im Zeitraum von Juni bis September 2019 ein sattes Minus von 3,5 Millionen Euro hinnehmen. Auch jetzt setzt sich die Negativserie des 23-Jährigen weiter fort. Mit Konsequenzen: Anton zählt von nun an nicht mehr zu den wertvollsten drei Spielern der 2. Bundesliga.