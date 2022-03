In zehn Monaten aus der zweiten Liga in die Nationalmannschaft - Der steile Aufstieg des Anton Stach

Danach habe er nicht "richtig gut schlafen", können, erzählte Stach in einem Interview auf der Mainzer Vereins-Homepage. Die Einladung zu den Länderspielen gegen Israel am 26. März in Sinsheim und die Niederlande am 29. März in Amsterdam mache ihn "unfassbar stolz", sagte der 23-Jährige: "Ich bin noch etwas sprachlos, aber ich freue mich jetzt einfach."