Transfer-Verbot für DFB-Debütant: Mainz-Manager Heidel interessieren Angebote für Stach "nicht die Bohne"

Neun Jahre war es her, dass zum letzten Mal ein Profi von Mainz 05 das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen hatte – bis Samstag: Mit Anton Stach hat der FSV wieder einen Nationalspieler. Beim 2:0-Sieg des DFB-Teams gegen Israel verhalf Bundestrainer Hansi Flick dem 23-Jährigen mit seiner Einwechslung in der 64. Minute zum Länderspiel-Debüt. Und in Mainz wollen sie ihr neues Aushängeschild nun so schnell nicht hergeben: "Angebote für Anton interessieren uns nicht die Bohne – die können sich alle sparen!", sagte Sportvorstand Christian Heidel der Bild mit Blick auf den kommenden Transfer-Sommer.

