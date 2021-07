Anton Stach: So können wir zum Olympia-Start Brasilien schlagen - Rassismus-Vorfall abgehakt

Gegen Titelverteidiger Brasilien ist die deutsche Olympia-Auswahl am Donnerstag (13.30 Uhr Uhr, ARD und Eurosport) zum Auftakt des olympischen Fußballturniers nicht unbedingt Favorit. Die Selecao um Oldie Dani Alves, Hertha-Star Matheus Cunha und Everton-Angreifer Richarlison rechnet sich eine Verteidigung der Goldmedaille von Rio de Janeiro 2016 aus, die deutsche Mannschaft dagegen ist wegen Problemen bei der Nominierung und Verletzungssorgen arg dezimiert. Anton Stach glaubt dennoch, dass das DFB-Team den Südamerikanern Paroli bieten kann, wie er am Montag in einer Medienrunde erklärte. Anzeige

Die Brasilianer "sind am Ball alle Super-Spieler", sagte der defensive Mittelfeldspieler, der von der deutschen Mannschaft eine große Geschlossenheit erwartet. "Ich komme aus der U21, wo uns der Teamgeist ausgezeichnet hat. Wenn wir daran anknüpfen und es vielleicht auf eine andere Ebene heben, können wir auch den Brasilianern weh tun und sie schlagen", sagte der 22 Jahre alte Profi von Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth. "Wir müssen dagegen halten mit allem, was wir haben."

Olympia für Anton Stach "etwas on top" Der Defensivspezialist gehört zu den Senkrechtstartern der vergangenen Saison, nachdem die Fürther ihn aus der Jugend des VfL Wolfsburg verpflichtet hatten. Sein Marktwert kletterte bei transfermarkt.de in den zurückliegenden zwölf Monaten von 200.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro. Trotz der großen Erfolge, die er in dieser Zeit erlebte (nach dem Sprung in die Bundesliga mit Fürth gehörte Stach zum Kader, der U21-Europameister wurde), sei Olympia im Vergleich noch "etwas on top". Stach: "Es war vom Gefühl immer eine Steigerung. Erst der Aufstieg, dann die Nominierung für die U21, dann haben wir auch noch den Titel geholt." Olympia sei nun "eine Riesen-Sache". Die Vorfreude "steigt jeden Tag, weil es einfach immer näher kommt. So etwas habe ich noch nie gesehen, es sind so viele neue Eindrücke".