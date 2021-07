Bericht: Anton Stach vor Wechsel zu Mainz 05 – Nächster U21-Europameister verlässt Fürth

U21-Europameister im Wechselfiber

Stach wäre nicht der erste der U21-Europameister von Trainer Stefan Kuntz, der in diesem Sommer den Verein wechselt. Toptorschütze Lukas Nmecha verließ endgültig Manchester City und unterschrieb bis 2025 in Wolfsburg. Auch Kapitän Niklas Dorsch kehrte nach einem Intermezzo in Belgien bei KAA Gent zurück nach Deutschland und steht in der kommenden Bundesliga-Saison für den FC Augsburg auf dem Platz. Außerdem fanden auch Ismail Jakobs (vom 1. FC Köln zu AS Monaco) und Stachs bisherige Fürther Teamkollegen David Raum (zu TSG Hoffenheim) und Paul Jaeckel (Union Berlin) neue Arbeitgeber.