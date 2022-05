Anton und Herzog: WM-Tickets für Leipziger Kanuslalom-Asse

Augsburg. Mit dem Doppelstart im Canadier- und Kajakboot wurde es zwar nichts. Dennoch hat sich die Olympiadritte Andrea Herzog vom Leipziger Kanuclub am Wochenende in Augsburg wie ihr Trainings- und Vereinskollege Franz Anton im C1 erneut für den harten Kern der Kanuslalom-Nationalmannschaft qualifiziert.

Die beiden LKC-Aushängeschilder wurden nach vier Wettkämpfen an drei Tagen jeweils zweitbestes Boot. Damit hat sich das Canadier-Duo sowohl für die Europa- als auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Quali fand diesmal nicht zur Hälfte in Markkleeberg, sondern komplett auf dem sanierten Eiskanal in Augsburg statt, weil dort Ende Juli die Welttitelkämpfe ausgetragen werden. Dann feiert der Eiskanal 50-jähriges Jubiläum der olympischen Wettkämpfe von 1972.