Bericht: Antonio Conte unter Polizeischutz - Inter-Trainer erhält Brief mit Kugel

Conte hat Inter Mailand erst im Mai diesen Jahres übernommen und den seit Jahren enttäuschenden Nerazzurri neuen Schwung verliehen. Das Team um Top-Stürmer Romelu Lukaku liegt in der Serie A nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Juventus Turin und kann in der Champions League noch auf den Einzug in das Achtelfinale hoffen. An mangelndem sportlichen Erfolg seien die Drohbriefe laut Corriere della Sera also nicht festzumachen, auch kriminelle Organisationen schloss die Zeitung als Quelle aus.