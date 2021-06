Berichte: Antonio Conte soll Tottenham-Trainer werden - Ex-Inter-Coach vor Einigung mit Spurs

Die Überraschung war groß, als Inter Mailand Ende Mai die Trennung von Erfolgstrainer Antonio Conte bekanntgab. Schließlich hatte der 51-Jährige die Nerazzurri in der vergangenen Saison zur ersten Meisterschaft in der Serie A seit elf Jahren geführt. Dass Conte und der frisch gebackene Titelträger dennoch getrennte Wege gehen, ist auf unterschiedliche Auffassungen mit Blick auf die Zukunft zurückzuführen. Der Trainer soll mit dem angestrebten Sparkurs der Vereinsführung nicht einverstanden gewesen sein.

Für Conte wäre die Premier League kein Neuland

Sollte Conte bei den Spurs anheuern, würde er das Amt von Interimscoach Ryan Mason übernehmen, der nach der Entlassung von Startrainer José Mourinho installiert worden war. Während es den Ex-Inter-Coach also vermutlich in die Premier League zieht, betreut der Portugiese in der kommenden Saison mit der AS Rom einen Verein aus Italien.