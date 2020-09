Antonio Kukec ist beim 3:1 des TSV Godshorn II gegen den TSV Luthe der Mann des Spiels

Nur zwei Minuten später holte Bartel aber Versäumtes nach und schlenzte den Ball nach geschickter Ablage von Antonio Kukec zum 2:1 ins Netz (60.). Den Doppelschlag vollendete Kukec (62.) nach einem Konter. Der Referee hatte nach einem Foul an Lucas Düwerth die Übersicht behalten und auf Vorteil entschieden.

"Haben das Spiel zu unruhig zu Ende gebracht“

Erst in der Schlussphase besaßen die Luther Chancen auf den Anschlusstreffer. Zunächst schob Yannick Walter den Ball von Höhe des Fünfmeterraum knapp am Tor vorbei (88.). In der Nachspielzeit scheiterte Tom Abeln am Pfosten.

„Wir haben das Spiel zu unruhig zu Ende gebracht“, sagt Amir Jusufovic. Für mehr Ruhe hätten auf der Gegenseite Erhan Öküzbogan, der per Kopf nach einem Eckball scheiterte (89.), und Kukec (90.) mit einem Lattentreffer sorgen können.

Dennoch war Kukec mit zwei Toren und einer Vorlage Mann des Tages. Zuvor traf er bereits in der 35. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, für die Luther Führung hatte Adrian Stammer (24.) gesorgt.