Vor 50. Länderspiel: Antonio Rüdiger gibt WM-Titel als Ziel aus - Flick lobt Mentalität des Chelsea-Verteidigers

Wenn es ernst wird für Hansi Flick, führt an Antonio Rüdiger kein Weg vorbei. Der Verteidiger des FC Chelsea hat sich zum Abwehrchef der Nationalmannschaft entwickelt und steht nach dem 2:0 gegen Israel im nächsten WM-Test in den Niederlanden am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) vor seinem 50. Länderspiel. "Was ich sagen kann, ist, dass ich total happy bin, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben", lobte Bundestrainer Flick den 29-Jährigen vor dessen Jubiläum. "Er will immer den Sieg."

