Antonio Rüdiger über Chelsea-Teamkollege Callum Hudson-Odoi: "Hat mich nach Bayern gefragt"

DFB-Star traut jungen Chelsea-Stars unter Lampard viel zu

Trotz des Lockrufs aus der bayerischen Landeshauptstadt sei es aus Sicht des früheren Stuttgarters nur logisch, dass sich Hudson-Odoi für Chelsea entschieden habe. "Durch die Transfer-Sperre und den Abgang von Eden Hazard, der für uns ja schon länger zu erwarten war, hat sich ja abgezeichnet, dass Callum mehr Einsätze bekommt", gab Rüdiger zu Protokoll. Zwar kam der Shootingstar in den vergangenen Ligaspielen nur selten über Kurzeinsätze hinaus, im November (gegen Manchester City) und Dezember (gegen Tottenham Hotspur) gab es allerdings auch nur jeweils eine Partie, in der er gar nicht zum Zuge gekommen war.

Ohnehin dürften die Chancen für junge Talente beim FC Chelsea seit dem Amtsantritt von Trainer Frank Lampard gestiegen sein. Das macht Rüdiger unter anderem am Beispiel Tammy Abraham fest, der in dieser Premier-League-Saison bereits zweistellig getroffen hat. "Man kennt uns eher als Leih-Klub, der seine Talente über ganz Europa verstreut. Man nennt uns die 'Loan Army'. Ich habe oft mit einigen von den Jungs in der Vorbereitung angefangen, und am Ende des Transferfensters waren sie alle weg", blickte der DFB-Kicker, der seit 2017 das Blues-Trikot trägt, zurück.

Rüdiger: Duell mit Lewandowski wird "schwere Herausforderung"

Auf der internationalen Bühne können die Chelsea-Talente ihre Qualitäten wieder im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern (Hinspiel am 25.02. in London, Rückspiel am 18.03. in München) unter Beweis stellen. Dann bekommt es Hudson-Odoi also mit dem Klub zu tun, bei dem er ganz oben auf der Liste stand. Antonio Rüdiger fiebert vor allem dem Duell mit FCB-Stürmerstar Robert Lewandowski entgegen: "Vor ihm habe ich großen Respekt. Gegen ihn zu bestehen, wird eine schwere Herausforderung, das können wir nur über das Kollektiv lösen."