Antonio Rüdiger über Eintracht Frankfurt: "Härteste Herausforderung in dieser Saison"

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat vor dem Europa-League -Halbfinale mit dem FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt höchsten Respekt vor dem Bundesligisten. „Das wird definitiv unsere bisher härteste Herausforderung in dieser Europa-League-Saison“, sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Chelsea muss am Donnerstag (21.00/RTL) in Frankfurt zum Hinspiel antreten und empfängt die Hessen eine Woche später in London.

Allerdings wird Rüdiger im Hinspiel wohl ausfallen. In der Premier-League-Partie bei Manchester United am Sonntag (1:1) musste der Verteidiger in der 65. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Laut Trainer Maurizio Sarri wird Rüdiger „wahrscheinlich“ für die Partie in Frankfurt ausfallen. „Ich freue mich riesig auf beide Duelle“, hatte Rüdiger zuvor gesagt: „Als deutscher Nationalspieler im Ausland gegen ein Bundesliga-Team international zu spielen, ist auf jeden Fall etwas Besonderes.“ In der Europa League hatte sich Chelsea zuvor unter anderem gegen Dynamo Kiew, Slavia Prag oder Malmö FF durchgesetzt.