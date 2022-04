Chelsea-Abschied von Antonio Rüdiger besiegelt: Die möglichen Ziele des ablösefreien DFB-Stars

Halb Fußball-Europa dürfte am Sonntag das Wasser im Mund zusammen gelaufen sein. Nach dem Last-Minute-Sieg des FC Chelsea gegen West Ham United ließ Blues-Trainer Thomas Tuchel mit einer Mitteilung aufhorchen: Nationalspieler Antonio Rüdiger wird die Londoner mit Auslaufen seines Vertrags zum Saisonende verlassen . "Das hat er mir vor einigen Tagen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt", erklärte ein sichtlich niedergeschlagener Tuchel. Für Europas Spitzenklubs heißt das nun: Einer der aktuell besten Innenverteidiger kann ohne Ablöse wechseln – und das Rennen um Rüdiger läuft bereits seit Monaten.

Der 29-Jährige hat sich unter Tuchel bei den Blues in den Fokus gespielt. "Er ist der Typ, der anderen Mut macht. Er ist der Typ, vor dem alle ein bisschen Angst haben", erklärte Tuchel Rüdigers Standing in der Kabine und schwärmte: "Aber bleiben wir beim Sport: Er ist der Typ, der 50, 55 Spiele à 90 Minuten auf einem herausragenden Niveau spielt. Er war in den letzten anderthalb Jahren mein bester Verteidiger und ich habe nur Respekt vor dem, was er geleistet hat." Und obwohl Chelsea bis zuletzt um ihn gekämpft hat, wie Tuchel bekräftigte, ist Rüdiger nun – auch weil Chelsea durch die Sanktionen gegen Klub-Eigentümer Roman Abramowitsch die Hände gebunden sind – günstig auf dem Markt.