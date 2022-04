Bericht: Antonio Rüdiger verlässt Chelsea am Saisonende – Real Madrid wohl Top-Favorit auf Transfer

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger verlässt den FC Chelsea einem Medienbericht zufolge in diesem Sommer. Die Entscheidung über seinen neuen Verein will der 29-Jährige in der kommenden Woche treffen, wie The Athletic am Samstag berichtete. Einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge soll der spanische Rekordmeister Real Madrid Favorit im Rennen um den Verteidiger sein.

