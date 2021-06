Früher als geplant: Chelsea-Star Antonio Rüdiger Im DFB-Trainingslager eingetroffen

Früher als ursprünglich geplant ist Antonio Rüdiger am Mittwoch im EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld eingetroffen. Der Innenverteidiger, der am vergangenen Samstag mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hatte , sollte eigentlich erst am Donnerstag zum Team stoßen, konnte die Aufnahme der Vorbereitungen auf die anstehende Europameisterschaft aber offenbar nicht abwarten. Der DFB begrüßte den Abwehrspieler via Twitter - und das standesgemäß. "Willkommen, CHAMPION", schrieb der Verband auf dem Account des Nationalteams.

Rüdiger gilt mit Blick auf die EM als heißer Anwärter auf einen Stammplatz in der deutschen Abwehrzentrale und könnte dort gemeinsam mit Rückkehrer Mats Hummels den Defensivverbund zusammenhalten. Trotz seiner früheren Anreise war der 28-Jährige für das Testspiel am Mittwochabend in Innsbruck gegen Dänemark allerdings noch keine Alternative. Die Zeit zum Einspielen wird also knapp. Sein zweites und letztes Vorbereitungsspiel absolviert die DFB-Elf am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland.