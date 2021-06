Sandro Wagner: Darum kann Antonio Rüdiger der deutsche Schlüsselspieler bei der EM werden

Sando Wagner hat bei der deutschen Nationalmannschaft einen für viele Beobachter vielleicht unerwarteten Schlüsselspieler bei der Europameisterschaft ausgemacht. "Antonio Rüdiger kann es werden. Er hat sich großartig entwickelt", sagte der Ex-Profi in einem Bild-Interview auf die Frage, wer aus deutscher Sicht der Spieler des Turniers werden könne. Der Innenverteidiger von Champions-League-Sieger FC Chelsea bringe eine Aggressivität in den Defensivbereich, "die uns zuletzt gefehlt hatte in der letzten Linie", erklärte Wagner, der die EM-Spiele für das ZDF analysiert und auch bei DFB-Auftakt am 15. Juni gegen Frankreich im Einsatz ist.

