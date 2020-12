DFB-Star Rüdiger blickt kritisch auf Länderspieljahr: "Problem der kompletten Mannschaft"

Aus der Sicht von Antonio Rüdiger muss sich das deutsche Nationalteam bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr in allen Mannschaftsteilen verbessern. "Wir haben in der Nations League 13 Gegentore kassiert. Das ist zu viel. Und natürlich geht diese Kritik dann in erster Linie an die Verteidiger", sagte der Verteidiger des FC Chelsea im Interview bei t-online.de. Rüdiger fügte an: "Aber wenn man sich mal genauer anschaut, wie einfach die Gegner immer wieder durchbrechen konnten, speziell beim 0:6 gegen Spanien, dann wird klar, dass das nicht nur ein Problem der Verteidigung ist, sondern der kompletten Mannschaft."

Anzeige