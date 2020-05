Chelsea-Profi Antonio Rüdiger über Corona-Pause, DFB-Team und Rassismus: "Werde nicht aufgeben"

SPORTBUZZER: Antonio Rüdiger – haben Sie am Wochenende eher neidisch oder kopfschüttelnd in die Heimat nach Deutschland geschaut?

Antonio Rüdiger (27): Es war schon sehr gewöhnungsbedürftig auch vor dem TV – so ganz ohne Fans und typische Stadionatmosphäre. Ich habe mich aber darüber gefreut, dass in Deutschland der Ball endlich wieder rollt.

Wie fühlen Sie sich aktuell: Hilflos? Gelangweilt? Wütend?

Weder noch. Der Fußball fehlt, ganz klar. Aber die Gesundheit geht vor. Ich bin nicht in einer Kommission, um irgendetwas zu entscheiden, daher beschwere ich mich auch nicht. Ich bin gerade Vater geworden, daher wird mir sicher nicht langweilig. Es gibt, bei allen negativen Begleiterscheinungen, auch schlechtere Zeitpunkte, in denen ich rund um die Uhr zu Hause sein kann. Und ich habe mein Haus praktisch zwei Monate nicht mehr verlassen – außer in unseren Garten (lacht).