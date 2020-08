Chelsea-Profi Antonio Rüdiger mit Kampfansage: "Stolz zeigen und versuchen, die Bayern zu ärgern"

Mit Real Madrid und Juventus Turin haben bereits zwei Anwärter auf den Champions-League-Titel 2020 im Achtelfinale die Segel streichen müssen. Für den FC Bayern stehen die Zeichen vor dem Rückspiel gegen den FC Chelsea nach dem souveränen 3:0 im Hinspiel hingegen auf Viertelfinale. Dennoch muss der deutsche Rekordmeister am Samstagabend (21 Uhr) eine konzentrierte Leistung abrufen, um den Sprung ins Finalturnier in Lissabon perfekt zu machen. Denn: Der Premier-League-Klub wird in der Allianz Arena noch einmal alles in die Waagschale werfen, wie dessen deutscher Nationalspieler Antonio Rüdiger vor dem Duell angekündigt hat.