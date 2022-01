"Von mir nichts mehr dazu hören": Chelsea-Star Antonio Rüdiger will sich nicht über Zukunft äußern 

Wo liegt seine Zukunft? Der Vertrag von Nationalspieler Antonio Rüdiger bei Premier-League-Klub Chelsea London läuft am Saisonende aus. Gerüchte um den Verteidiger gibt es zahlreiche. Auch der FC Bayern München soll Interesse an dem 28-Jährigen haben, der seit 2017 für die Londoner spielt.

Am kommenden Wochenende steht in Englands Eliteliga das Top-Duell gegen Manchester City an. Die Citizens sind mit aktuell zehn Punkten Vorsprung auf Chelsea Spitzenreiter in der Premier League. Die Form des Teams von Star-Trainer Pep Guardiola nimmt auch Rüdiger zur Kenntnis. "Die Konstanz von City ist beeindruckend, das muss man anerkennen", sagte er. "Wir haben uns mit der guten Leistung beim 2:2 gegen Liverpool und dem Sieg gegen Tottenham im Ligapokal auch wieder positiv nach vorne entwickelt und sind bereit für das Spitzenspiel."