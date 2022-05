"Auf einer Stufe mit Pep Guardiola und Jürgen Klopp": Antonio Rüdiger schwärmt von Trainer Thomas Tuchel

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hat kurz vor seinem Abschied beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea seinen Trainer Thomas Tuchel in den höchsten Tönen gelobt. "Für mich ist er ein phänomenaler Trainer. Er steht auf einer Stufe mit Pep Guardiola und Jürgen Klopp", sagte Rüdiger der Zeitung The Times. Chelsea könne sehr stolz auf seinen Trainer sein, vor allem wie er die Dinge in schweren Zeiten geregelt habe.

Anzeige