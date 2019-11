Erneute OP: Nationalspieler Antonio Rüdiger fällt wieder lange aus - Chelsea-Profi fehlt auch Löw

Rüdiger hatte in dieser Saison nur 45 Minuten auf dem Platz gestanden. Eigentlich sollte der Ex-Stuttgarter in dieser Woche seine Rückkehr feiern, doch in der vergangenen Woche erlitt Rüdiger einen erneuten Rückschlag. Die Leisten-Verletzung verschärfte sich wieder. Der 26-Jährige suchte einen Spezialisten auf und wurde bereits am Dienstag operiert. Ausfallzeit: mindestens vier Wochen, für Chelsea wird Rüdiger wohl erst in der intensiven Vorweihnachtszeit wieder zum Einsatz kommen können. Ein Rückschlag auch für Löw.