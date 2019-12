DFB-Spieler Antonio Rüdiger reagiert auf Rassismus-Skandal: "Es ist einfach eine Schande"

Nachdem der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger im Spiel seines Klubs FC Chelsea bei Tottenham Hotspur von den gegnerischen Fans offenbar rassistisch beleidigt wurde , hat sich der Abwehrspieler selbst via Twitter zu Wort gemeldet. " Es ist sehr traurig wieder Rassismus bei einem Spiel zu sehen, aber ich glaube es ist sehr wichtig darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. Wenn nicht, würde es in ein paar Tage schon wieder vergessen sein (wie immer) ", kritisiert Rüdiger.

Schiedsrichter Anthony Taylor wurde über die Vorfälle informiert und veranlasste den FIFA-Vorgaben entsprechend drei Durchsagen des Stadionsprechers. Die Beleidigungen beim 2:0-Auswärtssieg der "Blues" in Tottenham wurden offenbar von Fans der Spurs ausgesprochen, doch Rüdiger will nicht den gesamten Klub als rassistisch darstellen. "Ich möchte Tottenham nicht als ganzen Verein in diese Situation einbeziehen, da ich weiß, dass nur ein paar Idioten die Täter waren. Ich habe viele aufmunternde Nachrichten auf Social Media von Spurs-Fans erhalten, vor allem in den letzten Stunden. Vielen Dank dafür", so der Rüdiger. Der Spieler selbst reagierte auf die Beleidigungen indem er den betreffenden Zuschauern wiederholt den Vogel zeigte.