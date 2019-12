Nach Comebacks von Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer: Hoffnung für Joachim Löw im DFB-Lazarett

Ebenso wie Verteidiger-Kollege Rüdiger hat auch Thilo Kehrer nach langer Pause wieder eine Partie für Paris Saint-Germain bestritten. Der 23-Jährige kehrte am Mittwoch beim 5:0 von PSG gegen Galatasaray Istanbul auf den Platz zurück, wurde in der 75. Minute von Trainer Thomas Tuchel eingewechselt. Die Leidenszeit von Kehrer ohne Einsatz dauerte 122 Tage.

Rüdiger und Kehrer zurück: Gutes Zeichen für Löw

Jürgen Klopp verlängert beim FC Liverpool - So reagiert das Netz: "Was ist mit der Löw-Ablösung?!"

In der Abwehr vertraute der Bundestrainer in den letzten Länderspielen des Jahres auf mehrere Alternativen. Als Debütant berief Löw den Freiburger Robin Koch in die defensive Dreierkette, auch der eigentliche Mittelfeldspieler Emre Can von Juventus Turin half in dieser Position aus. Mit Rüdiger ist nun einer der potenziellen Stammkräfte wieder fit. Sollte er bis zur EM im kommenden Sommer komplett genesen sein und verletzungsfrei bleiben, ist er fest eingeplant.