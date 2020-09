Bericht: Chelsea-Star Rüdiger vor Transfer nach Paris? – Telefonat mit PSG-Coach Tuchel

Der Trainer des französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain Thomas Tuchel will seine Abwehr mit Neuzugängen verstärken, um erneut Europas Thron anzugreifen, der im Champions-League-Finale 2020 knapp an den FC Bayern München ging. Dafür soll er bereits mehrfach mit DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger über einen Wechsel zu PSG in die Ligue 1 telefoniert haben. Das berichtete der französische Sender RMC Sports am Dienstag.