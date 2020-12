Antonio Rüdiger erwägt Winter-Abschied vom FC Chelsea: "Kann nicht zufrieden sein"

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger kann sich einen Wechsel in der Winterpause vorstellen. „Ob es im Januar dazu kommt, das werden wir sehen“, sagte der Verteidiger des FC Chelsea am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. "Ich kann nicht zufrieden sein mit meiner Situation bei Chelsea", erklärte der Abwehrspieler des Londoner Premier-League-Vereins, der am Montagabend (21 Uhr/Sky) auf West Ham United trifft. Anzeige

Rüdiger kam in der laufenden Saison bisher erst zu einem Einsatz in der Premier League. "Ich hatte noch nie in meiner Karriere so eine Situation", sagte der gebürtige Berliner, der 2017 von AS Rom zu Chelsea gewechselt war, wo er über Jahre als Stammkraft agierte und 120 Spiele absolvierte, in denen er sechs Mal traf. Nach dem Sommer-Transfer von Ex-PSG-Kapitän Thiago Silva ist Rüdiger hinter dem Brasilianer und dem Franzosen Kurt Zouma lediglich dritte Wahl - auch der ehemalige Gladbacher Andreas Christensen absolvierte mehr Einsätze als der 27-Jährige.