Früherer Real-Profi Sami Khedira empfiehlt Antonio Rüdiger Madrid-Transfer: Würde ihm "gut stehen"

Rüdiger ist aktuell noch beim FC Chelsea. Der Vertrag des 29 Jahre alten Innenverteidigers läuft bei dem Londoner Klub aus der Premier League am Saisonende aus. Er hat bereits angekündigt, den Verein zu verlassen, und ist ablösefrei. Neben Real Madrid sollen weitere europäische Top-Klubs Interesse an dem früheren Stuttgarter haben. Real spielt an diesem Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City. Das Hinspiel in Manchester hatte der englische Meister mit 4:3 für sich entschieden.