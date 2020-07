Antonio-Viererpack besiegelt Farke-Schicksal: Norwich City steht als Absteiger aus der Premier League fest

"Ein Alptraum": Schwuler Premier-League-Spieler schreibt offenen Brief - Angst vor Coming Out

Farke hatte in der Startelf mit Timm Klose, Mario Vrancic, Marco Stiepermann, Onel Hernandez und Teemu Pukki insgesamt fünf frühere Bundesliga-Profis aufgeboten. "Wir müssen gemeinsam weiterkämpfen, für den Verein und die Stadt", sagte der Ex-Braunschweiger Hernandez kurz vor dem Anpfiff. Doch schon nach zwölf Minuten musste Norwich einen Rückstand hinnehmen; nach einer Ecke stand Antonio besser als alle Abwehrspieler der Gastgeber. Norwichs Torwart Tim Krul verhinderte mit einer Glanzparade das mögliche 2:0 durch Soucek (42.); wenig später war er jedoch machtlos: Antonio verdoppelte die Führung der Londoner per Kopf.

Vertrag bis 2022: Bleibt Daniel Farke Norwich-Trainer?

Es noch unklar, ob der 43-jährige Farke nach dem Abstieg Trainer von Norwich bleibt. Der gebürtige Ostwestfale ist bereits seit 2017 Chefcoach des Teams. "Mein Fokus ist noch nicht auf der nächsten Saison", sagte er vor dem Spiel gegen die Hammers. "Wir möchten die aktuelle so gut wie möglich abschließen und ein gutes Momentum mit uns in die Championship nehmen, also sind diese Spiele weiterhin wichtig. Wir haben so hart gearbeitet, in die Premier League zu kommen, wir wollen also keine Spiele abschenken." Sein Vertrag läuft noch bis 2022.