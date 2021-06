Antworten auf Kroatisch - Dani Olmo bekennt sich zu RB Leipzig

Las Rozas de Madrid. Trainer Luis Enrique hat sich bisher noch keine Tipps bei RB Leipzigs Kroatien-Kenner Dani Olmo zum kommenden EM-Gegner der spanischen Fußball-Nationalmannschaft geholt. „Er hat mich nichts gefragt“, sagte der 23 Jahre alte Offensivspieler am Samstag bei einer Pressekonferenz im EM-Camp der Spanier in Las Rozas de Madrid. Luis Enrique kenne die kroatische Mannschaft gut, auf die Spanien am Montag im Achtelfinale in Kopenhagen trifft, betonte Olmo.

