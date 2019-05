Anwälte, Gerichte, Vorwürfe: Recken liegen mit Arena-Chef Papenburg im Streit

Beim Hallenwechsel ging’s um mehr Zuschauer, mehr Sponsoren – und mit den Extraeinnahmen auch um mehr sportlichen Erfolg, um in die erweiterte Spitze der Handball-Bundesliga vorzustoßen. Doch nach SPORT BUZZER-Informationen ist bisher nur ein winzig kleiner Teil des eingeplanten Papenburg-Geldes tatsächlich geflossen.

Es sollte eine märchenhafte Zusammenarbeit werden, aktuell gibt’s nur Drama. Als die Recken vor zwei Jahren ihren Teilumzug in die eindrucksvolle Tui-Arena mit ihren 10 000 Plätzen verkündeten, waren daran potenzielle Millionenzahlungen von Arena-Eigner Günter Papenburg gekoppelt.

Recken-Geschäftsführer Eike Korsen kann die Vorwürfe nicht verstehen. „Wir haben kein Interesse daran, ein falsches Spiel zu treiben. Wir wollen an der strategischen Partnerschaft festhalten.“ Und: „Wir bleiben weiter im Dialog, weil wir ein gemeinsames Interesse haben.“

Die Recken aber, so der Vorwurf des Unternehmers, legen nicht alle nötigen Unterlagen und Finanzzahlen offen. „Die Eintrittspreise wurden erhöht, die Dauerkarten wurden teurer, die Sponsoren zahlen mehr, die Zuschauerzahlen haben sich entwickelt – unseren Hochrechnungen zufolge haben die Recken sogar mehr als die 6,5 Millionen Euro erreicht”, sagt Papenburg und betont: „Dann müssen wir auch kein Geld zahlen, das wollen wir prüfen.”

Wie viel Geld der Unternehmer genau zahlen muss, ist auch an Umsätze, Einnahmen und Ausgaben der Recken gekoppelt. Je mehr Geld reinkommt, umso weniger muss der 79-Jährige überweisen. Für das erste Jahr sind etwa 380 000 Euro offen, für das zweite wohl die volle Million. Ein immens großer Anteil an den 6,5 Millionen Euro Jahresetat, mit dem die Hannover-Handballer planen.

„Wir sind auch weiterhin wettbewerbsfähig"

Weil Recken-Hauptsponsor Bernd Gessert (CP-Pharma) mit einem Darlehen aushalf, ist die finanzielle Zukunft der Recken zumindest erst einmal gesichert. Korsen betont: „Wir sind auch weiterhin wettbewerbsfähig.“ Doch „dass das Geld bisher nicht geflossen ist, erleichtert uns unsere tägliche Arbeit natürlich nicht“. Für höhere Ziele ist die Luft wohl raus. Die Bundesliga-Lizenz gab es zuletzt trotzdem ohne Auflagen. Ein Problem weniger.

Streitigkeiten könnten endgültig eskalieren

Wegen der neuen Heimspiel-Regelung der Recken in der Tui-Arena könnten die Streitigkeiten ums Geld aber endgültig eskalieren. Nach SPORTBUZZER-Informationen droht Papenburg damit, den Rahmenvertrag aus Januar 2017 aufzukündigen – wenn die Recken nicht alle ihre Heimspiele in seiner riesigen Arena austragen. Hintergrund: Seit dem Teilzeitwechsel hatten Hannovers Handballer 13 von 17 Heimpartien in der Arena ausgetragen, im Vertrag zwischen Papenburg und den Recken ist sogar die Rede davon, alle Spiele dort auszutragen. Allerdings je nach Verfügbarkeit der Multifunktionshalle.