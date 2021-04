Auch Curtius und Osnabrügge kritisieren DFB-Boss Keller deutlich - Anzeige bei Ethikkommission?

Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge vom Deutschen Fußball-Bund haben ihren Präsidenten Fritz Keller für seinen Nazi-Vergleich scharf kritisiert. "Wir distanzieren uns deutlich und in aller Form von der Äußerung, die DFB-Präsident Fritz Keller in Richtung von DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch im Rahmen der Präsidiumssitzung am 23. April 2021 getätigt hat", heißt es in einer vom DFB verbreiteten Erklärung am Dienstag. "Diese Äußerung ist inakzeptabel und nicht zu tolerieren."

