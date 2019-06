Vergewaltigungsvorwürfe gegen Neymar – Vater widerspricht: "Eine Falle"

Der brasilianische Fußballstar Neymar ist mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Eine Frau habe angegeben, dass er sich Mitte Mai in einem Hotel in Paris an ihr vergangen habe, hieß es in einer Anzeige, die sie am Freitag bei der Polizei in São Paulo erstattete. Die übergeordnete Sicherheitsbehörde im gleichnamigen Bundesstaat bestätigte die Vorwürfe, nannte aber keine Details. Die Polizei und das Büro der Staatsanwaltschaft in Paris teilten über einen Sprecher mit, nichts von der Anschuldigung zu wissen.