Aogo fehlt beim 96-Training: Kocak schickt ihn nach München

Am ersten Tag ging es noch, am zeiten Tag tat es schon wieder weh. Dennis Aogo fehlte am Dienstag im 96-Training. Der Mittelfeldspieler macht sich auf den Weg nach München. Nicht zum Fußballspielen, sondern zur Behandlung. 96-Trainer Kenan Kocak entschied: „Er wird eine bestimmte Zeit ausfallen.“ Aogo hatte nach dem ersten Training des Jahres erneut über Achillessehnenprobleme geklagt. Er soll erst wieder zur Mannschaft zurückkehren, wenn er schmerzfrei ist, erklärte Kocak.