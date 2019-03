AOK-Frühjahrslauf in Leipzig mit neuem Teilnehmerrekord

Leipzig. Bei frühlingshaften 18 Grad und Sonnenschein trafen sich am Sonnabend über 1000 Teilnehmer auf verschiedenen Distanzen beim 17. Leipziger AOK Plus Frühlingslauf im Clara-Zetkin-Park. „Einen so großen Zuspruch hatten wir noch nie. Das ist ein Sprung von fünf Prozent“, so der Veranstalter Detlev Günz.

Den Kinderlauf über zwei Kilometer gewann Moritz Hunger, der die Strecke in 6:59 Minuten absolvierte. Voller Stolz blickt der Zehnjährige bereits auf seinen dritten Sieg bei einem Stadtranglistenlauf zurück – und freute sich tierisch über die ergatterten 21 Punkte. Der Schüler trainiert in seiner Freizeit mit seiner Mutter, die über zehn Kilometer unterwegs war. Gemeinsam mit seinem Freund Johann Papsdorf, der ganz lässig Fotos schoss, feuerte er sie auf der Sachsenbrücke kräftig an. Schon am Sonntag wartet auf Moritz eine neue Herausforderung: „Ich bestreite morgen mein erstes Spiel für Lipsia 1893 gegen Böhlitz-Ehrenberg. Ich mag das Laufen, finde aber auch Fußballspielen toll“, plauderte der U12-Kicker.