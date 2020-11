Jochen Breyer: Länderspielreisen sind in der Corona-Krise ein vermeidbares Risiko

Andrej Kramaric. Manuel Akanji. Amadou Haidara. Um nur drei Beispiele aus der Bundesliga zu nennen. Es waren Dutzende Spieler, die von den letzten Länderspielreisen mit Corona-Infektionen zurückkamen. Vor den anstehenden Partien tobt eine Debatte, ob diese angesichts der massiv steigenden Infektionszahlen in ganz Europa angemessen sind. Dabei dreht sich die Diskussion vor allem um die „Reisen in Risikogebiete“. Muss ein Spieler nach seiner Rückkehr in Quarantäne? Die Gesundheitsämter handhaben das unterschiedlich. Bremen sagt: ja. München sagt: nein. Deshalb stellen die Bayern ihre Spieler ab, Werder weigert sich.

Der Profifußball sollte seinen Teil zur Kontaktbeschränkung beitragen

Wenn die Ansage an uns alle doch lautet: „Kontakte beschränken“ – müsste nicht auch der Profifußball mitmachen? Zumindest, wo es nicht um das „täglich Brot“ geht? Ja, auch die Verbände brauchen Einnahmen, klar. In einem Monat, in dem sich fast ganz Europa im Lockdown (mindestens light) befindet, halte ich dieses Argument aber für viel zu dünn. Die Länderspielreisen passen schlicht nicht in diese Zeit.