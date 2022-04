Applaus sorgt für Gänsehautmoment: Liverpool-Fans drücken ManUnited-Superstar Ronaldo Anteilnahme aus

Während des Topspiels in der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester United am Dienstagabend ist es auf den Rängen der Anfield Road zu einer emotionalen Geste gekommen. Die Fans der "Reds" applaudierten in Anlehnung an die Rückennummer von Cristian Ronaldo in der 7. Spielminute für rund 60 Sekunden, um ihre Anteilnahme für den abwesenden Superstar und dessen Lebensgefährtin Georgina Rodriguez kundzutun, sangen zudem die Klub-Hymne "You'll Never Walk Alone". Auch der Trainerstab beteiligte sich an der Aktion. Der Portugiese trauert mit seiner Partnerin um den neugeborenen Sohn.

