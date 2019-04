Düsseldorf mit Raute und Calmund-Comeback: Die besten Aprilscherze der Bundesligisten

Der Einfallsreichtum in der Bundesliga kennt keine Grenzen! Das haben wieder einmal einige Vereine unter Beweis gestellt. Pünktlich zum 1. April ließen es sich Fortuna Düsseldorf, der FC St. Pauli, Hertha BSC und viele weitere Klubs nicht nehmen, die Fußball-Welt hinters Licht zu führen. Das dürfte ihnen auch in diesem Jahr gelungen sein, die Meldungen hatten es teilweise echt in sich. Der SPORTBUZZER hat die besten Aprilscherze für Euch zusammengefasst!

So verkündete der Kiez-Klub St. Pauli, dass er mit Manager-Ikone Reiner Calmund einen neuen Mann für den Geschäftsführer-Posten gefunden habe. Zur Bild sagte Calmund: "Das Foto lag ein Jahr auf Halde. Jetzt hat der FC St. Pauli es wieder rausgeholt, weil es passt. Ich habe den Spaß gerne mitgemacht." Der Ex-Bundesligaspieler Ioan Lupescu habe "Calli" sogar zum neuen Job gratuliert.

Der FC St. Pauli hat wichtige Weichen für die Zukunft des Clubs gestellt: Ab dem 1. Oktober 2019 wird Reiner #Calmund neuer kaufmännischer Geschäftsleiter bei den Braun-Weißen. #fcsp pic.twitter.com/nSfg6DXI9T — FC St. Pauli (@fcstpauli) April 1, 2019

Fortuna Düsseldorf zeigt sich im neuen Rauten-Look

Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf erlaubte sich sogar eine kleine Spitze in Richtung Niederrhein. Nach dem Derby-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) präsentierte die Fortuna das vermeintlich neue Trikot für die Saison 2019/20 - in pink und mit Raute! Das neue Wappen sollte natürlich ein Seitenhieb gegen den Nachbarn aus Mönchengladbach sein, die Farbgebung ist allerdings gar nicht so abwegig, wenn man sich die neuen Trikots der Top-Klubs mal anschaut.

Die Idee des pinken Trikots wurde von der Fortuna allerdings wieder verworfen. Unter dem Motto "Natürlich in rot-weiß" kündigte der Verein via Twitter bereits den Vorverkauf für das neue Heimtrikot an. Ab Mai soll es erhältlich sein - dann natürlich wieder in den traditionellen Vereinsfarben.

Hertha BSC goes NFL

Hertha BSC kündigte im Rahmen des ersten Aprils ein "Testspiel" gegen die Super-Bowl-Teilnehmer der Los Angeles Rams an. Schade nur, dass diese gar kein Fußball spielen, sondern American Football. Hertha-Verteidiger Niklas Stark hofft, dass er sich in der Partie "als Quarterback brillieren kann" - es wird also anscheinend doch auf den harten Volkssport aus den Staaten hinauslaufen. Sogar ein konkretes Datum wird genannt.

RB-Stürmer Poulsen bekommt eigene Büste im Ronaldo-Stil

RB Leipzig scherzte sogar auf Kosten von Juve-Superstar Cristiano Ronaldo. Der Verein hat kurzerhand die oftmals als "unförmig" bezeichnete Büste des fünffachen Weltfußballers durch eine Statue von RB-Stürmer Yussuf Poulsen ersetzt - selbstverständlich ebenso deformiert. Der Däne soll die Auszeichnung aufgrund seines Dreierpacks gegen Hertha BSC erhalten haben.

Um @YussufYurary #Poulsen und unseren ersten @Bundesliga_DE-Dreierpack zu honorieren, haben wir heute eine 👤 Büste von ihm in der #RBL-Fußball-Akademie ausgestellt. Sieht super aus, Yussi! 👌 pic.twitter.com/zjXPelV1A2 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) April 1, 2019

Auch Ski-Star Felix Neureuther macht April-Spaß mit

Neben den Bundesligisten machten sich auch einige Stars aus anderen Sportarten einen Spaß aus dem 1. April. Felix Neureuther ist einer von ihnen. Nach der Bekanntgabe seines Karriereendes startet das Ski-Ass nun offenbar als Schlagersänger durch - und das gar nicht mal so schlecht. Zusammen mit Antenne Bayern hat sich Neureuther sogar die Mühe gemacht, ein Musikvideo für seinen neuen Hit zu drehen.

Der Twitter-User "pepguhly" kündigte im Namen des FC Bayern München einen lang-ersehnten Transfer an - allerdings hat er sich beim Namen etwas in die Irre führen lassen. Seit längerer Zeit wird um einen Wechsel von RB-Stürmer Timo Werner zum deutschen Rekordmeister spekuliert. Das wurde anscheinend falsch verstanden, denn in der vermeintlichen Eilmeldung wird der Transfer von Augsburgs Tobias Werner bekanntgegeben. Ein lustiger Aprilscherz und definitiv etwas für unsere Auswahl!

FC Schalke und Nürnberg bald mit Freundschafts-Trikot?

Beim FC Schalke 04 und beim 1. FC Nürnberg deutet alles auf ein Freundschafts-Trikot am kommenden Bundesliga-Spieltag hin. Ein Trikot des jeweils anderen Klubs landet "aus Versehen" in der falschen Waschmaschine - so entsteht der Jersey-Mix offenbar. Aufgelöst wird das ganze nicht. Was sonst eher zu eingelaufenen Klamotten führt, scheint nun bei den beiden Bundesligavereinen zu einem Bekenntnis der Freundschaft zu werden. Dabei ist der humorvolle Hashtag "#UmBros" entstanden, der auf den Ausrüster anspielen soll.

Der VfL Wolfsburg kündigte auf seiner Homepage ein großes Comeback von Vereinslegende Marcel Schäfer an. "Mein Kapitel als Bundesliga-Profi ist noch nicht abgeschlossen. Da ich vor zwei Jahren mitten in der Saison den Klub verlassen habe, werde ich diese Spielzeit meine Karriere bei den Wölfen standesgemäß zu Ende bringen", wurde der Verteidiger zitiert.

Schäfer vor Comeback - VfL-Sportdirektor greift Rekordmarke an ➡️https://t.co/oxPXQE3XmI pic.twitter.com/pLN2fRky7M — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) April 1, 2019

Das sind die besten Aprilscherze aus der 2. Bundesliga!

"Die Sonne scheint" im neuen Gewand! - der #sv98 wird in den verbleibenden drei Heimspielen mit einem besonderen Remix des Fan-Songs einlaufen! Die neue Version kombiniert die Textzeilen des Klassikers von Alberto Colucci mit der eingängigen Melodie des Sirtaki ⚜🇬🇷 pic.twitter.com/qiuj88ykDV — SV Darmstadt 98 (@sv98) April 1, 2019

