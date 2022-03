"Arbeiten am Wunder": Bochum-Trainer Reis über den Klassenerhalt, den Bayern-Sieg und Leitmotive

Unter der Woche war der VfL Bochum gegen den SC Freiburg nur knapp im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden . Vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen Mitaufsteiger Greuther Fürth an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) spricht Thomas Reis, Cheftrainer des VfL Bochum, mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über den Sensationssieg gegen den FC Bayern München, Wunder und Träume sowie über das besondere Leitmotiv des Ruhrpott-Klubs. Reis über ...

... den Vergleich zwischen dem VfL als gallisches Dorf wie im Comic "Asterix" und dem FC Bayern München als vermeintlich übermächtige Römer: "Die Bayern als Römer? Bezogen auf diesen einen Nachmittag kann man das vielleicht sogar sagen. Dieser Sieg wird womöglich in die Fußball-Geschichtsbücher eingehen, aber anders als unser 0:7 in München in der Hinrunde – der höchsten Bundesliga-Niederlage des VfL. Vergleicht man diese beiden Spiele, kann man sehen, dass wir aus dem ersten Spiel gelernt und in der Rückrunde noch mal einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir lassen jetzt weniger Torchancen zu und versuchen in der Offensive immer wieder Akzente zu setzen."