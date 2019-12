Arbeitssieg für den HC Rödertal gegen Werder Bremen

Dresden. Nach der Niederlage in Waiblingen haben sich die Zweitliga-Handballerinnen des HC Rödertal beim letzten Heimauftritt des Jahres rehabilitiert. Sie gewannen vor 440 Zuschauern gegen Werder Bremen mit 34:27 (15:15) und rangieren nach dem siebenten Saisonsieg auf Platz fünf. Allerdings täuscht das klare Resultat über den Spielverlauf hinweg. So konnten sich die Bienen erst in der Schlussphase absetzen, zuvor stotterte der Motor beim Team von Trainer Frank Mühlner immer wieder. Die eingewechselte Torfrau Ronja Nühse hielt ihr Team im Spiel.