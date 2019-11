Arbeitssieg in Berlin macht RB Leipzigs Ergebnis-Krise endgültig vergessen

Marcel Sabitzer ist ein Mann unverblümter Kommunikation. Das gilt für RB Leipzigs Mister Zuverlässig, der gegen Hertha BSC auch das 17. Pflichtspiel der Saison von Anfang an bestritten hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Angesprochen, ob mit dem jüngsten Arbeitssieg in der Hauptstadt, die Ergebniskrise von Ende Oktober endgültig begraben sei, antwortete der Österreicher gewohnt nüchtern: „Sicher!"

Und tatsächlich erinnert bei den Roten Bullen dieser Tage wenig an unbefriedigende Partien wie das 0:2 gegen Lyon in der Champions League oder die beiden Liga-Pleiten gegen Schalke (1:3) und in Freiburg (1:2). Im Gegenteil: Seit dem Auftritt im Breisgau kommt RB auf vier Pflichtspielsiege und eine Bilanz von 20:3 Toren.

Leipzig kann auch ekelig

Dass sich Leipzig am Ende gegen Berlin trotz eines über weite Strecken zähen Kampfes mit 4:2 durchsetzte, dürfte die sportliche Konkurrenz national wie international mit einer gewissen Sorge registriert haben. "Das sagt viel aus, dass wir die ekligen Spiele mit schlechtem Platz, schlechtem Wetter und dem Spiel vor drei Tagen in den Knochen, über die Bühne bringen. Dass wir so die Konter ausspielen, hinten gut stehen und nichts mehr zulassen", schwärmte Konrad Laimer von der Leistung seiner Mannschaft.

Während sich Leipzig während der Leistungsdelle vor allem gegen giftige und tiefstehende Gegner extrem schwertat, scheint das Team nun das richtige Rezept gefunden zu haben, wie auch Yussuf Poulsen feststellte: "Man sieht, dass wir auch hinten raus Power haben und was wir für Umschaltsituationen kreieren können, wenn wir Räume haben. Dann kann man uns nicht über 90 Minuten vom Tor weghalten."

Poulsen sieht wichtigen Schritt

Neben der unbestrittenen Qualität betonte der Stürmer noch einmal den charakterlichen Reifeprozess: "Alle sind wieder bereit, alles zu machen. Da war vorher zu wenig Einstellung und Bereitschaft. Das haben wir nach dem Freiburg-Spiel geändert. Alle haben sich die kleinen Änderungen angenommen."

Auch Julian Nagelsmann fand erneut lobende Worte für die Einstellung seiner Mannschaft: "Wir haben die Gier aus dem Spiel gegen Zenit weitergetragen." Davon, dass die Roten Bullen gegen Berlin – vier Tore hin oder her – längst nicht so dominant und leichtfüßig aufgetreten sind wie zuletzt gegen Wolfsburg, Mainz und St. Peterburg, ließ sich der 32-Jährige nicht beeindrucken: "Der Platz war nicht ganz einfach zu bespielen. Er war sehr schmierig. Der Gegner war aktiv mit vielen Beinen vor dem Tor. Da ist mir egal, ob wir mit feiner oder grober Klinge gewinnen."

Gute Aussichten

Bekanntlich fragt am Ende der Saison ohnehin niemand, wie die gesammelten Punkte zustande gekommen sind. RB geht mit nun 21 Zählern aus elf Spielen als Tabellenzweiter in die letzte Länderspielpause des Jahres Im Anschluss dürfen nicht nur die aktuelle Form und die Rückkehr der richtigen Einstellung Hoffnung auf einen starken Hinrunden-Abschluss machen.

Spieler wie Trainer betonten im Anschluss der Partie, dass derzeit eben auch das nötige Quäntchen Glück auf der Seite der Roten Bullen steht. Hinzu kommt, dass zwischen Mitte November und Ende Dezember in der Liga vor allem Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte bevorstehen. Unter anderem geht es gegen 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und den SC Paderborn. Zwar warten auch die wieder erstarkte TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund. Jedoch dürfte es auch für diese Teams gegen Leipzig nicht leicht werden, wie auch Dauerbrenner Konrad Laimer ankündigte: „Wenn wir mit der gleichen Einstellung reingehen, müssen wir uns vor niemandem verstecken."