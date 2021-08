Arbeitssieg in Sevilla: Real Madrid siegt ohne Kroos 1:0 gegen Betis

Vor allem in der ersten Halbzeit spielte sich in der kampfbetonten Partie wenig torgefährliches in den Strafräumen ab. Real-Stürmer Karim Benzema (6.) vergab noch die größte Chance, als er aus 14 Metern den Kasten knapp verfehlte. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Königlichen. Wieder war es Benzema, der eine gute Kopfballchance vergab (52.) Kurze Zeit später dann endlich die erlösende Führung. Erneut war Benzema beteiligt, diesmal als Vorlagengeber. Der Franzose bediente Daniel Carvajal, der zum entscheidenden 1:0 traf (61.). In der Schlussphase rettete Keeper Thibaut Courtois den Sieg der Madrilenen.