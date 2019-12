ARD adelt Chemie Leipzig als Gegenentwurf zum Fußball-Kommerz

Leipzig. Eingefangen hat Kameramann Paul Bentzen dort, wie ein junger Vater, in schnellen Schritten den Blockzaun enterte und in den Leutzscher Nachmittagshimmel jubelte. Echte Emotionen, echter Fußball, so der Schluss der ARD-Kollegen. In Leipzig-Leutzsch haben sie vor Wochenfrist den Unterschied zum durchkommerzialisierten Bundesliga-Alltag gesucht. Und gefunden, wie Redaktionsleiter Simon Huber aus Hamburg bestätigt: „Chemie ist mittlerweile der Gegenentwurf zu sehr vielen anderen Vereinen aus den oberen Fußballligen. Mit BSG-Spieler Benjamin Schmidt, Sicherheitschef Marc Walenta und einigen Fans, die wir rund um den Spieltag begleitet haben, können wir im Film ein Stück in diese Welt eintauchen.“