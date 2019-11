ARD-Sportchef Axel Balkausky über DAZN, Sky und den Kampf um die Sportrechte

Ja, das ist grundsätzlich so. Wir haben klar umrissene Etats, die wir für Sportrechte aufwenden können. Diese Etats sind in den vergangenen Jahren gleichgeblieben. Damit müssen wir die Kosten für Fußball-Großereignisse, Bundesliga, Olympia, Leichtathletik und viele weitere Rechte finanzieren. Dann gibt es eine Schmerzgrenze, ab der die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr mitbieten können. Wir werden niemals, das haben wir auch bei Olympia gezeigt, mehr zahlen als wir zu zahlen bereit sind und was wir zahlen können. Dort sind klare Grenzen gesetzt.

Diese Möglichkeit gibt es schlicht nicht. Wir müssen erst einmal sehen, wie viel Geld wir als Gesamtsystem zur Verfügung haben. Daraus ergibt sich, welcher Anteil davon für den Sport vorgesehen ist. Von einem Wachstum gehen wir derzeit nicht aus. Es wird aber keinesfalls so sein, dass Geld aus anderen Teilen des Systems zugunsten des Sports umverteilt wird. Wir müssen mit dem Geld klarkommen, das laut Plan vorgesehen ist. Wenn das nicht ausreicht, werden wir auf Rechte verzichten. Das haben wir nun bei der EM 2024 gesehen, oder es war beispielsweise auch bei den Qualifikationsspielen der Nationalmannschaft so, die aktuell von RTL übertragen werden. Da müssen wir auch immer um Verständnis bei den Zuschauerinnen und Zuschauern werben, die von diesem Zustand womöglich genervt sind.

Die Rechtekosten, vor allem im Fußball, steigen kontinuierlich an. Inwiefern gibt es die Möglichkeit, die Etats in Zukunft anzupassen?

DAZN und Sky: "Umdenken ausgelöst"

Anderer Marktteilnehmer wie DAZN investieren konträr dazu erhebliche Summen in Sportrechte. Sky ist in den vergangenen Jahren stets die Heimat von Bundesliga und Champions League gewesen. Wie stehen die Chancen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in diesem Wettbewerb?

Insbesondere die Champions-League-Entscheidung zugunsten von DAZN und Sky, die sich die Rechte derzeit teilen, hat nach meiner Wahrnehmung nochmal ein Umdenken ausgelöst. Es stellt sich vermehrt die Frage, ob der Fußball noch ausreichend in der Gesellschaft vertreten ist, wenn er ausschließlich im Pay-TV und bei Streamingdiensten läuft. Die Wirkung nimmt ab, wenn nicht alle Teile der Gesellschaft daran teilhaben können – und das passiert derzeit noch immer hauptsächlich durch Free-TV. Dazu zählen nicht nur ARD und ZDF, sondern eben auch Quali-Spiele bei RTL.

Die Verantwortlichen, darunter Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, haben in der Vergangenheit ebenfalls den Wunsch geäußert, dass die Champions League wieder teilweise im Free-TV zu sehen sein sollte. Gleichzeitig fordern jene Verantwortlichen aber auch wachsende Erlöse bei der medialen Vermarktung. Wie bewerten Sie dieses Spannungsverhältnis?

Das ist das Spannungsverhältnis, in dem sich meines Erachtens der gesamte Fußball befindet. Wenn eben der FC Bayern auf die Premier League schaut und die Summen, die dort erlöst werden in allen Bereichen, steigt natürlich der Druck, mehr Geld einnehmen zu müssen. Nicht umsonst gab es im Vorjahr ein rein englisches Finale in der Königsklasse. Die höheren Gelder sind natürlich im Pay-TV zu erwirtschaften. Und trotzdem gibt es eben diese Aussagen. Es geht darum, einen Mittelweg zu finden, der dazu führt, dass in Teilen auch alle am Fußball teilhaben zu lassen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das lineare Fernsehen im Gesamtsport noch immer eine tragende Rolle spielt.