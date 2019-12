Aus Kostengründen: ARD sendet bei EM 2020 zentral aus Studio in Köln 

Von Spanien bis Aserbaidschan: Die Europameisterschaft 2020 wird auf dem gesamten Kontinent in zwölf verschiedenen Städten ausgetragen. Unter anderem auch in München, wo die deutsche Nationalmannschaft ihre drei Vorrundenspiele unter anderem gegen Frankreich und Portugal austragen. Die TV-Sender ARD und ZDF berichten über das Turnier in Deutschland. ARD-Sportchef Axel Balkausky spricht im Interview mit der Sport Bild von einer "logistischen Herausforderung" - und erklärte auch, wie er diese während der EM 2020 lösen will: Mit einem zentralen Studio in Köln.