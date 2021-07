ARD, ZDF und Magenta teilen Übertragungen auf: Der TV-Fahrplan für das EM-Halbfinale

Die ARD wird die erste der beiden Halbfinal-Partien der Europameisterschaft übertragen und das Kräftemessen zwischen Italien und Spanien live in die deutschen Wohnzimmer bringen. Der Anpfiff im Londoner Wembley-Stadion erfolgt um 21 Uhr. Das Duell zwischen Deutschland-Bezwinger England und Dänemark an gleicher Stelle (Anpfiff 21 Uhr) ist 24 Stunden später dann live im ZDF zu sehen. Diese Aufteilung gaben die öffentlich-rechtlichen TV-Sender am Montag bekannt. Alle Partien laufen zudem auf dem kostenpflichtigen Telekom-Angebot MagentaTV. Die Übertragungen, Termine und Spielorte im Überblick.

Anzeige