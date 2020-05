Arena frei fürs Publikum? Recken und andere Klubs planen Restart im Handball

Es gibt derzeit zwei konkrete Starttermine – entweder am 4. September oder Anfang Oktober. Erste Wahl ist wohl Anfang September, da mit jedem späteren Startzeitpunkt der Terminkalender für die 20 Bundesligisten immer gedrängter werden würde. Recken-Geschäftsführer Eike Korsen richtet die hannoverschen Planungen auf diese Termine aus. Er ist sich aber bewusst, dass der genaue Zeitpunkt von den Vorgaben der zuständigen Behörden im Zuge der Covid-19-Pandemie abhängt, so dass man andere Szenarien nicht ganz beiseitelegen könne.

Müssen die Spieler nächste Saison auf Gehalt verzichten?

Das deutet sich an. Korsen sagt: „Es ist jedem klar, dass wir alle in der Bundesliga eine deutlich schlechtere Ausgangsbasis für die neue Saison als bisher haben.“ Die Recken müssten reagieren, ergänzt Korsen. Sie wollen dabei Bedacht und Sorgfalt walten lassen und seien optimistisch, eine Lösung zu finden. Zahlen nannte der Recken-Geschäftsführer in diesem Zusammenhang nicht, zumal sie aufgrund fehlender Rahmenparameter nur schwer planbar seien. Man müsse bedenken, dass die Spielergehälter bei Weitem nicht die Dimensionen des Profifußballs erreichten. „Bei aller wirtschaftlichen Not darf die soziale Komponente nicht völlig außer Acht geraten“, sagt Korsen.

Wie dramatisch die Lage in anderen Mannschaftssportarten ist, zeigt sich anhand der Deutschen Eishockey-Liga. Sie will an die Lizenzerteilung für die Klubs einen generellen Gehaltsverzicht von 25 Prozent pro Spieler koppeln. Diesen Einheitsweg beschreitet die HBL nicht. „Das muss an jedem Standort individuell besprochen werden. Auch wenn wir das gleiche Produkt haben, ha­ben wir oft andere Voraussetzungen“, sagt Schweikardt.

Was machen die Spieler eigentlich gerade?

Viele Bundesliga-Profis befinden sich in Kurzarbeit wie die Recken-Profis (bis 30. Juni) und müssen sich seit Wo­chen selbstständig fit halten. Würden die Klubs die Kurzarbeit beenden, wären zwar wieder geregelte Trainingseinheiten möglich – aber dann könnten sie eben kein Kurzarbeitergeld mehr beziehen. Außerdem ist zumindest in Niedersachsen ein handballspezifisches Hallentraining mit Körperkontakt untersagt. Ideal ist das Heimtraining nicht für jeden Spieler, einige von ihnen haben bereits an Gewicht zugelegt, auch weil sie teilweise zu sehr auf Krafttraining setzen, wie Schweikardt erzählt.

Korsen kann diese Erfahrungen nicht teilen: „Unsere Spieler haben zwar ein Programm zum Fithalten, aber die Voraussetzungen für die individuellen Trainingseinheiten sind doch sehr unterschiedlich.“ Klar ist dagegen, dass die TSV Hannover-Burgdorf und die anderen Bundesligisten spätestens Mitte Juli die Vorbereitung aufnehmen müssten, sollte die Saison im September beginnen. Das heißt: Teamtraining ohne Restriktionen.