Trotz Messi-Rot: Argentinien wird Dritter bei Copa America - 2:1-Erfolg gegen Chile

Immerhin Dritter: Argentinien hat bei der Copa America nach dem schmerzhaften Halbfinal-Aus gegen Gastgeber Brasilien noch Platz drei erreicht. Im "kleinen Finale" in Sao Paulo gewann die Mannschaft um Superstar und Kapitän Lionel Messi gegen Chile mit 2:1 (2:0) und sicherte sich damit Bronze. In einem turbulenten Spiel trafen Sergio Agüero (12. Minute) und Paulo Dybala (22.) für die Albiceleste. Ex-Bayern-Star Arturo Vidal verkürzte per Elfmeter zum 1:2, konnte die Niederlage für den Titelverteidiger, der an Peru gescheitert war, allerdings nicht abwenden.