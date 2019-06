Argentinien schafft es mit Sieg gegen Katar ins Viertelfinale - Paraguay muss zittern

Die argentinische Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Gruppenspiel der Südamerikameisterschaft die Gäste aus Katar mit 2:0 (1:0) besiegt und sich für das Viertelfinale der Copa América qualifiziert. Bereits in der vierten Minute brachte Lautaro Martínez die Albiceleste am Sonntag in Porto Alegre in Führung, kurz vor Abpfiff in der 82. Minute erhöhte Kun Aguero zum 2:0-Endstand.