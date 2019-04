Zoff nach Leipzig-Sieg gegen Augsburg zwischen Reuter und Mintzlaff: "Unterste Schublade"

Unnötiger Abschluss eines DFB-Pokal-Krimis: Nach dem Last-Minute-Sieg von RB Leipzig in der Verlängerung beim FC Augsburg im Viertelfinale des DFB-Pokals (2:1) kochten die Emotionen hoch. Auf dem Rasen lieferten sich Spieler und Offizielle heftige Wortgefechte. Handgreiflichkeiten konnten gerade so verhindert werden. „Anstatt er sich mit seiner Mannschaft freut, kommt er in unsere Coaching-Zone. Was der sich rausnimmt, ist unterste Schublade“, wetterte Stefan Reuter gegen Oliver Mintzlaff.

Augsburg-Manager Reuter über Mintzlaff: "Das ist an Arroganz nicht zu überbieten"

Der Augsburg-Manager Reuter lederte im TV bei der ARD gegen den RB-Geschäftsführer: "Das ist an Arroganz nicht zu überbieten, was der sich raus nimmt. Da braucht er sich dann auch nicht immer entschuldigen kommen, und zu sagen, wir telefonieren dann später und gehen essen. Er soll lernen, wie man sich zu benehmen hat", schimpfte Reuter. Mintzlaff wollte die Ereignisse nicht zu hoch hängen. „Das war ein sehr emotionales Spiel, auch ein zerfahrenes Spiel. Es war ein Kampf. Am Ende gingen die Gemüter hoch", so der RB-Verantwortliche. "Ich bin lediglich zu Jens Lehmann rübergegangen und habe ihn darauf hingewiesen, dass sie ständig in unsere Coachingzone gekommen sind."

Auch die Trainer äußerten sich über den Zoff ihrer Vorgesetzten - und nahmen sie jeweils in Schutz: "Jetzt so tun, als ob wir diejenigen werden, die sich schlecht verhalten haben, geht auch nicht", sagte etwa Leipzig-Trainer Ralf Rangnick bei Sky. Manuel Baum vom FC Augsburg regte sich über Mintzlaff auf: "Der soll sich um seine Mannschaft kümmern und nicht zum Gegner rüber rennen."

Vor 25.263 Zuschauern war RB durch Timo Werner (74. Minute) in Führung gegangen. Für den Nationalspieler war es erst das zweite Tor in diesem Jahr. Es fehlten nur Sekunden zum Sieg, doch Alfred Finnbogason (90.+4) sorgte durch seinen Ausgleich noch für die Verlängerung. In der Extrazeit war es dann Halstenberg, der nach Handspiel von Michael Gregoritsch den RB-Siegtreffer erzielte.

