Ärger um Quarantäne-Hotels bei Olympia: IOC-Athletenkommission schaltet sich ein

Im Ärger um die Zustände in einigen Quarantäne-Hotels für corona-infizierte Sportler bei den Winterspielen in Peking hat sich nun auch die IOC-Athletenkommission eingeschaltet. Man habe alle betroffenen Olympia-Teilnehmer zu einer Schalte eingeladen und ihnen weitere Verbesserungen zusichert, teilte das Internationale Olympische Komitee am Montag mit. Alle Isolierten seien weiter ein "wichtiger Teil der Spiele", sagte IOC-Sportdirektor Kit McConnell.

Anzeige